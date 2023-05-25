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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

كورونا الصين
كورونا الصين

قال كبير علماء الأوبئة الصيني، تشونج نانشان، إن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين خلال ذروة الموجة الثانية، والمتوقعة في نهاية يونيو، قد يصل إلى 65 مليونًا في الأسبوع.

وأضاف نانشان، خلال مؤتمر في قوانجتشو، أن "ذروة الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا في عام 2023 ستكون في نهاية يونيو، وعدد الحالات الجديدة سيكون حوالي 65 مليونا في الأسبوع".

وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأت الصين في تخفيف سياستها لمكافحة فيروس كورونا، والتي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الأكثر صرامة في العالم، ما أثر سلبًا على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.

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وجاء تعديل كبير في الإجراءات بعد موجة من الاحتجاجات في أكبر المناطق الحضرية في البلاد للمطالبة برفع الإغلاق، ووقف اختبار PCR المنتظم على نطاق واسع، وبدء سياسة تخفيف تدابير مكافحة الأوبئة.

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