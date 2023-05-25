سفير الصين بالقاهرة: نعمل على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المصرية

قال السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، إن الفترة الأخيرة شهدت تعزيز أواصر الصداقة بين بكين والقاهرة، في وقت يعمل فيه الصحفيون ووسائل الإعلام على تعزيز التواصل في مختلف المجالات.

وأكد لياو ليتشيانج خلال كلمة ألقاها في حفل الصداقة بين السفارة الصينية ووسائل الإعلام الصينية والمصرية، أن مصر كانت الدولة العربية ولأفريقية التي تقيم معها بكين علاقات دبلوماسية.

وأضاف السفير الصيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج عملا على تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تحقيق انفراجة في مختلف المجالات لصالح الشعبين، لما يحظي به الرئيسين من علاقات صداقة قوية.

وأشار لياو إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين وسائل الإعلام المصرية والصينية لدفع العلاقات الجيدة بين البلدين إلى مستوى جديد، في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعود بالنفع علي شعوب البلدين.