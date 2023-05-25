مفاجأة.. مبعوث الصين لأوراسيا: ندعم المبادرات الأوروبية لحل الأزمة في أوكرانيا

قال ممثل الصين الخاص لشئون أوراسيا، لي هوى، اليوم الخميس، في اجتماع مع وزير الخارجية الألماني، أندرياس ميكايليس، إن بكين ستدعم مبادرات أوروبا بشأن أوكرانيا على أساس الأسباب الجذرية للأزمة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف هوى في بيان له على موقع وزارة الخارجية الصينية، أن الصين تشجع الدول الأوروبية على البدء في النظر في الأسباب الجذرية للأزمة لإيجاد طريقة لتسوية الأولويات العالية والمنخفضة، وتدعم جهودهم لضمان الاستقرار طويل الأجل في القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح لأنها تسعى إلى تسهيل محادثات السلام وتعزيز التسوية السياسية.

وتابع: "أشار الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أنه لا يوجد دواء سحري للأزمة، وأن على جميع الأطراف أن تبدأ مع نفسها، وتهيئة الظروف لاستئناف محادثات السلام من خلال بناء الثقة المتبادلة".

وكان قد وزار المبعوث الصيني في وقت سابق أوكرانيا وبولندا وفرنسا لبحث الأزمة الأوكرانية، ومن المتوقع أيضا أن يقوم برحلة إلى سويسرا.

كما أعلن السفير الصيني لدي موسكو، ليو شيوسونج، أن الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوى، سيزور موسكو في 26 مايو الجاري.