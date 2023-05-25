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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدعو إسرائيل إلى وقف التعدي على الأراضي الفلسطينية

صدى البلد

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، إسرائيل إلى وقف التعدي على الأراضي والموارد الفلسطينية.

وقال قنغ في إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: «نحث إسرائيل على الوقف الفوري لهذه الأعمال ووقف التعدي على أراضي وموارد الشعب الفلسطيني».

واضاف إن “الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334″.

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وأكد قائلا:" أن إسرائيل استمرت منذ بداية هذا العام في دفع أعمالها الأحادية فيما يتعلق بمنح الضوء للمستوطنين على العودة وبناء مستوطنات جديدة وإضفاء الشرعية عليها”.

وقال المبعوث الصيني «فيما يتعلق بقضية الأماكن المقدسة، يتعين على إسرائيل أن توقف استفزازاتها، وأن تضمن حق عبادة المصلين المسلمين، وتحافظ على سلام وهدوء الأماكن المقدسة، وتحترم الوصاية الأردنية».


ودعا قنغ جميع الأطراف المعنية إلى «وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والتوقف عن استهداف المدارس والمستشفيات والبنى التحتية العامة الأخرى».

وأكد قنغ موقف الصين، مشيرًا إلى أن البلاد «ستواصل دعمها القوي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم إقامة دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة والمستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها»

الصين إسرائيل فلسطين

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