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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على أمريكا.. الصين: لا أدلة على الاتهامات بشن هجمات إلكترونية وعمليات تجسس

صدى البلد

أفادت الخارجية الصينية بتصريحاتها في نبأ عاجل ردًا علي الاتهامات الأمريكية الأخيرة لها.

وقالت الخارجية الصينية: لا أدلة على الاتهامات الأمريكية للصين بشن هجمات إلكترونية وعمليات تجسس.

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وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن مجموعة قراصنة تابعة للصين قامت بالتسلل إلى شبكات البنية التحتية الحيوية في البلاد، لافتة إلى أن هذه الهجمات من الممكن أن تحدث في أماكن أخري بالعالم.

ووفقًا لبيان مشترك لسلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى، فإنه تم رصد مجموعة من الأنشطة المرتبطة بمجموعة قراصنه سيبرانيين تحظي بدعم الصين وتعرف باسم "فولت تايفون".

وأضاف البيان المشترك، أن نشاط المجموعة التابعة للصين يؤثر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستخدم هذه المجموعة نفس الأسلوب في دول أخرى.

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