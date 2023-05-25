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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم شيك وإمكانيات قوية.. إنفينيكس تطلق موبايل مميز بـ 7000 جنيه

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30

كشفت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، عن أحدث هواتفها تحت اسم Note 30، ويتميز الهاتف الذكي الجديد بتصميم مربع الشكل مع جوانب لامعة مسطحة، كما يأتي مزودا بشحن سلكي عالي السرعة بقدرة 45 وات.


سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30
 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوى هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Note 30، على معالج من نوع Helio G99، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

 

 

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سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30


ويأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 ، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز.

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 30، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق ومستشعر QVGA، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل، مع فلاش أمامي.

ويحزم هاتف إنفينيكس Infinix Note 30، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 80% في غصون 40 دقيقة.

ويحتوي هاتف Infinix Note 30 أيضا على مكبرات صوت JBL مزدوجة و شريحة الدفع الالكتروني NFC متعددة الوظائف، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتميز الهاتف بمستشعر جانبي لبصمات الأصابع للأمان البيومترى.

ويتوفر هاتف Infinix Note 30، في 3 ألوان هى الأسود و الذهبي والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 230 دولار (أي ما يعادل 7100 جنيه مصري). 
 

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30
إنفينيكس Note 30 Infinix Note 30 هاتف إنفينيكس إنفينيكس Note 30

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