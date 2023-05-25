سيناريو 2020 يتكرر.. سلالة جديدة من فيروس كورونا تثير الرعب في الصين

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأنه من المرجح أن تشهد الصين تفشي كبير لـ فيروس كورونا بسبب تفشي متحور XBB من سلالة أوميكرون لكورونا.

وأكدت أن السلطات تتحرك بشكل عاجل لتعزيز ترسانة اللقاحات الخاصة بها لاستهداف أحدث متغيرات “أوميكرون”.

وذكرت صحيفة “ذا بيبر” الصينية، أن متحور XBB يعمل على زيادة ظهور الحالات في جميع أنحاء الصين منذ أواخر أبريل، ومن المتوقع أن تسفر عن 40 مليون إصابة أسبوعيًا بحلول نهاية مايو، قبل أن تبلغ ذروتها في الشهر التالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كبير علماء الأوبئة الصيني، تشونج نانشان، إن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين خلال ذروة الموجة الثانية، والمتوقعة في نهاية يونيو، قد يصل إلى 65 مليونًا في الأسبوع.

وأضاف نانشان، خلال مؤتمر في قوانقتشو، أن "ذروة الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا في عام 2023 ستكون في نهاية يونيو، وعدد الحالات الجديدة سيكون حوالي 65 مليونا في الأسبوع".

وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأت الصين في تخفيف سياستها لمكافحة فيروس كورونا، والتي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الأكثر صرامة في العالم، ما أثر سلبًا على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.