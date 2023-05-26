عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس حريمي .. نجوم أثاروا الجدل بإطلالتهم الغريبة | محمد رمضان الأبرز

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر عدد من نجوم الفن مؤشر البحث جوجل خلال الساعات ماضية بسبب الاطلالات والملابس المثيرة للجدل، والتي لا تتماشى مع الملابس الرجالي، حيث وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها «حريمي أوي».

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على مجموعة من النجوم ويعد من أبرزهم الفنان محمد رمضان بسبب إطلالته الأخيرة، تعرف على النجوم التي أثارت الجدل بسبب الاطلالات وكيف هاجمه الجمهور.

1- محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل بسبب ظهوره الأخير مع الفنانة إيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب، وارتدى رمضان في هذه المره بلوزة اورجنزا باللون الأبيض مطرزة.

محمد رمضان بقميص مثير للجدل

وعلق رواد السوشيال ميديا على الصور، «محمد رمضان لابس باقي لابس ايمان العاصي»، وسخر الجمهور من هذه الإطلالة بطريقة كبيرة.

لم تكن هذه المرة الأولى أن يثير محمد رمضان الجدل بسبب إطلالته، فهو اعتاد على ارتداء الملابس المفتوحة والمكشوفه في الحفلات، باعتبارها لافتة للنظر وليتصدر من خلالها الترند.

إطلالات محمد رمضان المثيرة الجدل

2 - ويجز

كما اعتاد مطرب الراب ويجز إثارة الجدل من حفلاته بسبب ملابسه الغريبة وغير المألوفة، حيث ظهر بقميص الاورجنزا أيضا باللون الأسود.

ولم يثير الجدل فقط بالاطلالات الغريبة، بل الألوان المختلفة أيضا، حيث ارتدى قميص ذهبيا مع جاكيت أخضر مع شورت بنفسجي وبوط اسود في إحدى الحفلات الغنائية بالسعودية.

ويجز بقميص مثير للجدل

3- عمرو سعد

لم يعتاد عمرو سعد بالظهور اللافت دائما، بينما تصدر الترند بسبب إطلالته الأخيرة، مرتديا تي شيرت شيفون باللون الأسود، وارتدى العقد اللؤلؤ مع ظهور واضح للتاتو على الصدر.

كما تصدر عمرو سعد الترند منذ فترة أيضا في حلقة من برنامج جوسيبس على السوشيال ميديا بإطلالة كاجوال، مرتديا قميص ستان باللون الأبيض والأزرق.

عمرو سعد بتيشيرت شيفون


 

محمد رمضان ملابس الرجال مطرب الراب ويجز صور محمد رمضان الفنانة ايمان العاصي الفنان محمد رمضان الحفلات الغنائية الإطلالات الغريبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

موضوعات متعلقة

شبه الجلابية .. فتاة تثير السخرية بسبب فستان أونلاين | شاهد

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : عقبات غير متوقعة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : ركز على أهدافك

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : تنجذب لشخص مميز

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : تقدم وظيفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 : اجتهد

ترشيحاتنا

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس فاجنر في مالي

سفير مصر بطرابلس يرحب بالبيان الصادر عن "٦+٦" حول الموضوعات الليبية العالقة

يعاني من ضغط المباريات.. نجم الأهلي السابق يكشف سر إصابة الشناوي

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

فرص للدراسة خارج مصر .. تعرف على تفاصيل التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا

إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

ملابس حريمي .. نجوم أثاروا الجدل بإطلالتهم الغريبة | محمد رمضان الأبرز

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ