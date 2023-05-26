ملابس حريمي .. نجوم أثاروا الجدل بإطلالتهم الغريبة | محمد رمضان الأبرز

تصدر عدد من نجوم الفن مؤشر البحث جوجل خلال الساعات ماضية بسبب الاطلالات والملابس المثيرة للجدل، والتي لا تتماشى مع الملابس الرجالي، حيث وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها «حريمي أوي».

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على مجموعة من النجوم ويعد من أبرزهم الفنان محمد رمضان بسبب إطلالته الأخيرة، تعرف على النجوم التي أثارت الجدل بسبب الاطلالات وكيف هاجمه الجمهور.

1- محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل بسبب ظهوره الأخير مع الفنانة إيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب، وارتدى رمضان في هذه المره بلوزة اورجنزا باللون الأبيض مطرزة.

محمد رمضان بقميص مثير للجدل

وعلق رواد السوشيال ميديا على الصور، «محمد رمضان لابس باقي لابس ايمان العاصي»، وسخر الجمهور من هذه الإطلالة بطريقة كبيرة.

لم تكن هذه المرة الأولى أن يثير محمد رمضان الجدل بسبب إطلالته، فهو اعتاد على ارتداء الملابس المفتوحة والمكشوفه في الحفلات، باعتبارها لافتة للنظر وليتصدر من خلالها الترند.

إطلالات محمد رمضان المثيرة الجدل

2 - ويجز

كما اعتاد مطرب الراب ويجز إثارة الجدل من حفلاته بسبب ملابسه الغريبة وغير المألوفة، حيث ظهر بقميص الاورجنزا أيضا باللون الأسود.

ولم يثير الجدل فقط بالاطلالات الغريبة، بل الألوان المختلفة أيضا، حيث ارتدى قميص ذهبيا مع جاكيت أخضر مع شورت بنفسجي وبوط اسود في إحدى الحفلات الغنائية بالسعودية.

ويجز بقميص مثير للجدل

3 - عمرو سعد

لم يعتاد عمرو سعد بالظهور اللافت دائما، بينما تصدر الترند بسبب إطلالته الأخيرة، مرتديا تي شيرت شيفون باللون الأسود، وارتدى العقد اللؤلؤ مع ظهور واضح للتاتو على الصدر.

كما تصدر عمرو سعد الترند منذ فترة أيضا في حلقة من برنامج جوسيبس على السوشيال ميديا بإطلالة كاجوال، مرتديا قميص ستان باللون الأبيض والأزرق.

عمرو سعد بتيشيرت شيفون



