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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة للجيش.. رئيس الأركان الأمريكي يحذر من عواقب التخلف عن سداد الديون

مارك ميلي
مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، اليوم الخميس، إن تخلف أمريكا عن سداد الديون سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش.

 

وقال ميلي، في مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن يكون هناك شك في أننا إذا تخلفنا عن سداد الديون، ولم نتوصل لاتفاق لرفع سقف للديون، فإن ذلك سيكون له عواقب سلبية كبيرة على جاهزية ومعنويات وإمكانات الجيش الأمريكي، ناهيك عن السمعة الدولية”.

وأضاف أن “عدم حل أزمة الدين قد يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يقودون أمريكا إلي طريق خطير.

 

وكتب جيفريز، في تغريدة على "تويتر”، تعليقا على أزمة الديون، إن “التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق سيدمر برامج الصحة والتعليم”.

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وأضاف: "يمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرا يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.. حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المصطنع”.

 

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها تتعهد بعدم التخلف عن سداد الديون قبل الموعد النهائي في أوائل يونيو.

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