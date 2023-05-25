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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي : أوكرانيا لن تخسر الحرب لصالح روسيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لن تخسر الحرب لصالح روسيا.

وأضاف أوستن، أن “الدنمارك وفنلندا تقودان عمليات تدريب الأوكرانيين على مقاتلات إف-16”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد أوستن، على التزام الولايات المتحدة بتقديم المزيد من المدرعات إلى الجيش الأوكراني.

وأوضح أوستن، أن الولايات المتحدة ستوفر الذخائر الضرورية للقوات الأوكرانية.

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وأضاف أنهم سيساعدون أوكرانيا في تطوير قدرات الدفاع الجوي.

كما أفاد وزير الدفاع الأمريكي، بشن روسيا هجمات بصواريخ فرط صوتية هددت المدنيين في أوكرانيا.

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