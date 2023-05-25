إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

ذكر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فيكتور سوكولوف، وتوجيه 4 تهم له، بما في ذلك التعدي على السلامة الإقليمية لـ أوكرانيا.

وقالت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، عبر “تلجرام”، "لقد جمعت دائرة الأمن قاعدة أدلة بشأن القائد الحالي لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، فيكتور سوكولوف، وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، تم توجيه عددا من التهم له”.

وأضافت: “تم تحديد أنه متهم بانتهاك قوانين وأعراف الحرب التي يرتكبها مجموعة من الأشخاص بموجب اتفاق مسبق، والتعدي على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا، والتخطيط والتحضير والشروع وشن حرب عدوانية ترتكبها مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق".

وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المواد على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى السجن المؤبد.