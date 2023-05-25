أوكرانيا تعلن حل الروس مكان وحدات فاجنر في باخموت

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار ، اليوم الخميس، عن استبدال روسيا قوات نظامية بوحدات مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في ضواحي باخموت لكن مقاتلي فاجنر ما زالوا داخل المدينة المدمرة.



وأكدت تصريحاتها بأن بعضاً على الأقل مما جاء في إعلان يفجيني بريجوجن مؤسس فاجنر أن مجموعته بدأت سحب قواتها من باخموت في شرق أوكرانيا وتسليم مواقعها إلى القوات الروسية النظامية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.



وكتبت ماليار على قناتها على تطبيق تيليجرام "في ضواحي باخموت، استبدل العدو قوات من الجيش النظامي بوحدات فاجنر، ولا يزال مقاتلو فاجنر داخل المدينة نفسها".