مكتب زيلينسكي يعلن تفاصيل جديدة عن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

نواصل التحضير..

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستشن هجومًا مضادًا عندما تتلقى الأسلحة والمعدات اللازمة من الغرب.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال جوفكفا: "سنواصل التحضير لهجوم مضاد”، معربا عن ثقته في أن الهجوم المضاد سيحقق نتائج جيدة.

وفي وقت سابق، قال المقدم المتقاعد في قوات لوجانسك، إن قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا يمكن أن تؤجل الهجوم المضاد المعلن إلى عام 2024.

وأوضح أن “القيادة الأوكرانية مجبرة باستمرار على تجديد مواردها وقواتها ووسائلها المادية والتقنية.

من جانبه، استبعد أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، احتمال قيام القوات المسلحة الأوكرانية بهجوم عام 2023 على خلفية نقص الأسلحة.