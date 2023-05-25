كارثة.. وكالة روث: أوكرانيا تخطط لتفجير نووي

قال مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية، إن سلطات كييف قد تلجأ إلى تفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف، من أجل إلقاء اللوم على موسكو لاحقا في ذلك.



وأضاف المصدر للوكالة قائلا: "بالنظر إلى عدم تحقيق نجاحات عسكرية لنظام كييف في المواجهة مع روسيا، هناك احتمال كبير بمحاولة منه للقيام باستفزاز آخر بارز، وقد يكون هذا العمل هو تفجير منشأة تخزين بوقود نووي مستنفد في خاركوف والاتهام اللاحق لموسكو بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية".



وتابع المصدر قائلا: “في ضوء عدم وجود رد فعل صارم من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى على الهجمات في كييف على الأراضي الروسية، من المستحيل استبعاد أن نظام زيلينسكي سيقرر تنفيذ ذلك”.

نتيجة لذلك فإن الأضرار الناجمة عن الكارثة لن تكون فقط في شرق أوكرانيا، ولكن أيضا في روسيا وبيلاروس وأراضي دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من المفاعلات النووية في خاركوف وبذلك فإن خاركوف.