بيلاروسيا تؤكد استعدادها لمواجهة أي تمرد داخلى تسببه بولندا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، على استعداد بلاده لمواجهة أي تمرد داخلي محتمل قد تخطط بولندا لدعمه.

وقال لوكاشينكو أن بيلاروسيا تتعقب الأمر، وجاء ذلك رداً على تصريحات القائد السابق للقوات البرية البولندية، ووصفه لوكاشينكو بالجنرال المريض، وأنه يقوم بتحريض الرجال للاحتجاج وتجميع أفواجًا أو كتائب هناك الجميع ، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعرب لوكاشينكو عن أسفه لأن تصريحاته السابقة لم تلق آذانا صاغية، وربما تعلم أنه قبل بضعة أشهر قلت إنهم كانوا يستعدون لانتفاضة ، ثورة. لا يعلم بالضبط ما الذي يستعدون لعمله في بيلاروسيا، نعرف منذ فترة طويلة إنهم يستعدون للانتفاضة الأخيرة.

وقال القائد السابق للقوات البرية البولندية ، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك ، أمس يوم الأربعاء في مقابلة مع قناة بولسات التلفزيونية ، أن بولندا يجب أن تستعد لانتفاضة محتملة في بيلاروسيا وأن وارسو يجب أن تدعمها.