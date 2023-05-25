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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجدد تحرير التجارة المؤقت مع أوكرانيا

صدى البلد

تبنى الاتحاد الأوروبي لائحة لتجديد تحرير التجارة وبعض الامتيازات التجارية الأخرى مع أوكرانيا بشكل مؤقت، وذلك حتى شهر يونيو 2024.


وجاء على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يظهر، من خلال تجديد هذه الإجراءات، دعمه السياسي والاقتصادي الثابت لأوكرانيا، والتي لا تزال تواجه العملية العسكرية الروسية الخاصة عليها. 


وتساعد هذه الإجراءات أوكرانيا على الحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على استمرار اقتصادها في ظل ظروف صعبة للغاية.


ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز النفاذ، بعد توقيع ممثلي المجلس والبرلمان الأوروبيين عليها، في 6 يونيو المقبل.

 

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