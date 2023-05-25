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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أنباء عن إصابته.. نائبة بالبرلمان الأوكراني تنشر صورة مع زالوجني |شاهد

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

نشرت نائبة البرلمان الأوكراني من حزب “خادم الشعب”، آنا بورتوفا، صورة مشتركة مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بعد انتشار معلومات حول إصابته.

ونشرت بورتوفا، الصورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكتبت: "ستعرفون كل شيء قريبًا".

آنا بورتوفا وفاليري زالوجني

ومن غير الواضح متى تم التقاط الصورة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر عن إصابته بضربة صاروخية روسية.

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وقال ناريشكين: "بالطبع، نتلقى المعلومات، ولكن ليس بوسعي أن أضمن أنها صحيحة 100%. ولذلك لا أعتقد أنني سأفيد بأي شيء لا تعلمونه، أعتقد أنه لا داعي لإعارة اهتمام خاص لهذا الموضوع".

وأوضح المراسل العسكري الروسي، أندريه رودينكو، على “تلجرام”، إن "زالوجني بحالة حرجة ويصارع الموت، بعد استهدافه بضربة روسية".

زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية البرلمان الأوكرانى أوكرانيا كييف

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