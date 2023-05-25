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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار الاقتصاد.. تحذير مقلق من زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي بشأن أزمة الديون

حكيم جيفريز
حكيم جيفريز

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يقودون أمريكا إلي طريق خطير.

وكتب جيفريز، في تغريدة على "تويتر”، تعليقا على أزمة الديون، إن “التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق سيدمر برامج الصحة والتعليم”.

وأضاف: "يمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرا يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.. حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المصطنع”.

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها تتعهد بعدم التخلف عن سداد الديون قبل الموعد النهائي في أوائل يونيو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت يلين أنها ستطلع الكونجرس على آخر المستجدات بشأن الأوراق المالية الحكومية قريبًا.

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وأوضحت: "كان من الصعب أن نكون دقيقين بشأن اليوم الذي ستنفد فيه موارد الحكومة الأمريكية، لكن سنحاول زيادة مستوى الدقة في معرفة ذلك الموعد".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي إنها تتوقع أن تكون قادرة على سداد دين الحكومة الأمريكية فقط حتى الأول من يونيو المقبل دون زيادة سقف الديون، مما يترك ما يزيد قليلاً عن أسبوع لمفاوضي البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق.

أمريكا التخلف عن السداد ازمة الديون الكونجرس

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