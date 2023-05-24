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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متأثرة بأزمة الديون.. انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية

صدى البلد

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأمريكية منخفضة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إخفاق البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بالكونجرس مجددا في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين العام، حسبما أفادت “رويترز”.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 33.75 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33021.76 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.62 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4132.96 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 78.35 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 12481.90 نقطة.

بعد تحذيراتها السابقة.. تصريحات جديدة من وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن سقف الدين

وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تعثر محادثات سقف الديون الأمريكية.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.8٪ في الساعة 2 بعد الظهر، في لندن ، حيث شهدت جميع القطاعات تقريبًا تراجعا بأكثر من 1٪ ، وتراجعت أسهم السيارات والبنوك والتأمين والسفر بأكثر من 2٪.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه أجرى مناقشات "مثمرة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي، ولكن كانت هناك مؤشرات قليلة على التقدم المحرز في المفاوضات يوم أمس الثلاثاء .

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