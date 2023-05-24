متأثرة بأزمة الديون.. انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأمريكية منخفضة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إخفاق البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بالكونجرس مجددا في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين العام، حسبما أفادت “رويترز”.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 33.75 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33021.76 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.62 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4132.96 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 78.35 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 12481.90 نقطة.

وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد اليوم الأربعاء، وذلك بسبب تعثر محادثات سقف الديون الأمريكية.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.8٪ في الساعة 2 بعد الظهر، في لندن ، حيث شهدت جميع القطاعات تقريبًا تراجعا بأكثر من 1٪ ، وتراجعت أسهم السيارات والبنوك والتأمين والسفر بأكثر من 2٪.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه أجرى مناقشات "مثمرة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي، ولكن كانت هناك مؤشرات قليلة على التقدم المحرز في المفاوضات يوم أمس الثلاثاء .