بعد تحذيراتها السابقة.. تصريحات جديدة من وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن سقف الدين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إنها تتعهد بعدم التخلف عن سداد الديون قبل الموعد النهائي في أوائل يونيو.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت يلين أنها ستطلع الكونجرس على آخر المستجدات بشأن الأوراق المالية الحكومية قريبًا.

وأوضحت: "كان من الصعب أن نكون دقيقين بشأن اليوم الذي ستنفد فيه موارد الحكومة الأمريكية، لكن سنحاول زيادة مستوى الدقة في معرفة ذلك الموعد".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الاثنين الماضي إنها تتوقع أن تكون قادرة على سداد دين الحكومة الأمريكية فقط حتى الأول من يونيو المقبل دون زيادة سقف الديون، مما يترك ما يزيد قليلاً عن أسبوع لمفاوضي البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق.

وفي حديثها في منتدى وول ستريت جورنال، قالت يلين إن وزارة الخزانة والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس لرفع سقف الديون.

وأضافت: "ستكون هناك بعض الالتزامات التي لن نتمكن من سدادها" مشيرة إلى أن تحديد أولويات الدفع غير ممكن عمليًا بالنسبة للحكومة.

و لفتت يلين إلى أن هناك بعض الضغوط في الأسواق المالية بشأن سقف الديون ، مع استحقاق بعض أذون الخزانة في وقت مبكر إلى منتصف يونيو عند التداول بمعدلات فائدة أعلى.