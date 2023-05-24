هبوط للدولار اليوم بسبب سقف الديون الأمريكية.. وهذا ما حدث لأسعار الذهب

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين مع استمرار المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1٪ ، بعد أن فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق،

من خلال وضع علامة على نهاية لارتفاعات الأسعار.

ورفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، كما هو متوقع ، إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عامًا عند 5.5٪ وتوقع بيان سياسته أن السعر سيستمر حتى يونيو 2024 - دون تغيير عن التوقعات السابقة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.24 بالمئة إلى 0.659 دولار.

في غضون ذلك ، ساعد المأزق في واشنطن بشأن مفاوضات سقف الديون على رفع الدولار ، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى التخلف عن السداد ويدفع البلاد إلى الركود ، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك قد يسبب مشاكل أسوأ للاقتصاد العالمي.

وكان مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، عند 103.43 في الساعات الآسيوية ، ليس بعيدًا عن 103.65 ذروة شهرين.

وحذرت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

يأتي ذلك، فيما صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بشكل طفيف، متأثرة بتراجع للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1979.80 دولار.