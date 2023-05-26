760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

يبدأ 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية غدا السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية)

وجهزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

وكان قد أدى الطلاب خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023 ، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية بمختلف التخصصات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي).



وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية ، جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إلى أن الوزارة حرصت على توفير كافة السبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.