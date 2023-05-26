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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2023

يبدأ 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية غدا السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) 

وجهزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

وكان قد أدى الطلاب خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو  2023 ، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية بمختلف التخصصات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي).

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية ، جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إلى أن الوزارة حرصت على توفير كافة السبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

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