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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 : احذر من التوتر

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : تنجذب لشخص مميز

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 26 مايو 2023

﻿يشير برج الأسد لهذا اليوم إلى يوم مليء بالطاقة الإيجابية والإبداع، يتواءم الكون لمساعدتك في تحقيق أهدافك ، وستأتيك الأفكار الجديدة بسهولة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستحصل مؤلفو الإعلانات والإعلاميون، والطهاة والمديرون ، ومحترفو تكنولوجيا المعلومات على فرص عمل جديدة.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

ابدأ اليوم بتمارين خفيفة، لا تتحمل الكثير من التوتر الذي قد يضعف صحتك، تحتاج الإناث إلى توخي الحذر بشأن مشاكل أمراض النساء.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

سيكون شريكك داعمًا لك ، وستزداد رباطك أقوى، بالنسبة لأولئك الذين هم عازبون ، قد تقابل شخصًا يجذب انتباهك اليوم، تذكر أن تكون متفتحًا.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد يحتاج بعض برج الأسد أيضًا إلى مشاركة الثروة مع أخ في حاجة ماسة إلى المال، قد يحتاج الطلاب إلى الإنفاق على الرسوم والكتب اليوم.

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