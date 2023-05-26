اطمئنوا.. بركات عن أزمة حراس الأهلي: دعموا مصطفى شوبير

أكد محمد بركات ، أن أزمة حراسة المرمى في النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي لن تكون مؤثرة.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن محمد الشناوي حارس الأهلي تعرض لإصابة في عضلة السمانة ويحاول اللحاق بلقاء الوداد.



وأشار إلى أن الحارس علي لطفي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ولن يلحق بنسبة كبيرة على الأقل بلقاء الذهاب.



وأوضح أنه إذا لم يلحق الشناوي ولطفي بلقاء الوداد فالجميع لديه الثقة في قدرات الحارس مصطفى شوبير.



وأضاف:" رسالتي لجماهير الأهلي اطمئنوا ودعموا مصطفى شوبير لأنه وحش ولا يقل عن الشناوي وعلي لطفي".