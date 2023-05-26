افتتاح قنصلية فخرية لسلوفانيا بالغردقة

افتتح كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، قنصلية سلوفنيا الفخرية في منطقة الجونة بمدينة الغردقة، نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. حضر حفل الافتتاح السفير ساشو بودليسنيك، سفير سلوفنيا في القاهرة، إضافةً إلى سفراء أنغولا وإيطاليا، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة السابق، وعدد من أعضاء الجالية السلوفنية في الغردقة.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء عمرو حنفي، معربًا عن سعادته بالافتتاح الرسمي للقنصلية الفخرية السلوفنية في محافظة البحر الأحمر بالغردقة. أوضح أن افتتاح القنصلية سيساهم في تعزيز التعاون بين مصر وسلوفنيا، مشيدًا بالجمال الطبيعي والشواطئ الذهبية التي تتمتع بها مدن البحر الأحمر. ودعا السكرتير العام المساعد السياح السلوفنيين لزيارة محافظة البحر الأحمر والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها.

من جانبه، عبّر السفير السلوفني عن شكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته بتواجده في مدينة الغردقة. وهنأ آنيتا درافيك على تعيينها قنصلًا فخريًا للجالية السلوفنية في الغردقة، مع التأكيد على بذله قصارى جهده لزيادة عدد السياح السلوفنيين في المحافظة الساحلية.

من جانبه، أكد السفير السلوفني أهمية الحضارة المصرية بالنسبة للشعب السلوفني، وأشار إلى أن مصر تعتبر وجهة سياحية مهمة للسياح السلوفنيين، خاصةً في فصل الشتاء، وخاصة مدينة الغردقة. وأشار إلى استعداد سلوفنيا لاستقبال السياح المصريين، مؤكدًا على جمال المناظر الطبيعية التي تتمتع بها بلاده، وأشار إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بسلوفنيا منذ فترة الستينيات من القرن الماضي، حيث كانت سلوفنيا جزءًا من دولة يوغوسلافيا. وبالتالي، فإن مصر لا تبعد كثيرًا عن اهتمام الشعب السلوفني.