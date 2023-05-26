نجم مانشستر يونايتد يستفز ليفربول بعد فشل التأهل لدوري الأبطال

أعرب برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بعد فشل ليفربول في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.



وحجز مانشستر يونايتد مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساح تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تأكد مشاركة ليفربول في بطولة الدوري الأوروبي.



وقال برونو فيرنانديز في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" نعلم أن التأهل لدوري الأبطال يعني الكثير لنا الأمر يتعلق بتحقيق أهدافنا وإنجازها، وقد فعلنا ذلك، من الواضح أننا سعداء لعدم صعود ليفربول".



وأضاف:"نحن نريد المزيد ولكن الأمر رائع، فزنا بكأس واحدة (كأس كارابو) ونتواجد في المراكز الأربعة الأولى والذي كان هدفًا بعدما لم نستطع المنافسة على درع الدوري والآن يتعلق الأمر بإنهاء الدوري جيدًا ثم الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".