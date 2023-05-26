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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أدى  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة الجمعة داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقي بالمواطنين ويستمع إلي مطالبهم.

 

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

 

وأشاد المحافظ دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال انشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الائمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

 

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته  عن فضائل الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم منها نيل شفاعته، مشيرا إلي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بركة ومن فضائلها نيل رحمة الله تعالي، و مغفرة الخطايا و رفع الدرجات، وكفاية الهموم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية خطيب الجمعة محافظ الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف

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