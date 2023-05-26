محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة الجمعة داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقي بالمواطنين ويستمع إلي مطالبهم.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

وأشاد المحافظ دور وزارة الأوقاف علي دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال انشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الائمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته عن فضائل الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم منها نيل شفاعته، مشيرا إلي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بركة ومن فضائلها نيل رحمة الله تعالي، و مغفرة الخطايا و رفع الدرجات، وكفاية الهموم.

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