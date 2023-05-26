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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات  النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، في مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر،  لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة. 


ويشارك في البطولة هذا العام 96 لاعباً ولاعبة من 21 دولة من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات وهن؛ نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا حمامي، وجويل كينج، وامندا صبحي، وأفضل 5 لاعبين رجال وهم؛ بول كول، وعلي فرج، ومحمد الشوربجي، ومصطفي العسال، ودياجو الياس.

 وسيقوم اللاعبون المشاركون باستعراض قدراتهم الاستثنائية في الاسكواش وسط أجواء تنافسية في الملعب الزجاجي بمدينة الجونة وتصل قيمة الجائزة هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.
ومن جهته أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للاسكواش على مدار الاعوام العشر الماضية ويتطلع لمستقبل واعد مع بداية عقد جديد من البطولة، خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة الجونة خلال الافتتاح والحضور المتميز من اللاعبين والجمهور الذين أضفوا روحاً حماسية منذ اللحظات الأولى من بدء البطولة. 

وقال: "نعمل على استمرار استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش لدعم السياحة الرياضية في مصر وتسليط الضوء على اللاعبين المصريين الذين يبهرون العالم باستمرار بقدراتهم وتفوقهم. كما نعمل دائما على تحديث وتطوير البنية التحتية للمدينة لتكون المدينة الشابة النابضة بالحياة والتي تعطى للبطولة طابع خاص متميز ينتظره اللاعبون كل عام بما يعكس صورة ذهنية إيجابية عن مصر."

وأشاد عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونةً الدولية للاسكواش "استمرار بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسنة الحادية عشر تدل على نجاح رؤيتنا التي كنا نخطط لها من البداية و هي ان تكون بطولة الجونة الدولية للاسكواش احد اكبر و اهم البطولات حول العالم. وهذا لأن مصر تستحق هذه المكانة بما انها تتملك ابطال عالم في رياضة الاسكواش على جميع الاصعدة: رجال، سيدات، ناشئين وناشئات. اود ان اشكر وزارة الشباب والرياضة وشركة اوراسكوم للتنمية والبنك التجاري الدولي وجميع الرعاة لدعمهم المستمر واتمنى التوفيق لجميع المشاركين."

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA) كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. 

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