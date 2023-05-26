رد فعل غاضب من كولر وعبدالحفيظ على قرارات حكم مباراة الأهلي والطلائع

شهد الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بطاقتي صفراء للاعبي المارد الاحمر في توقيت واحد خلال المباراة المقامة حاليا علي ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح محمود البنا، حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش البطاقة الصفراء لـ عمرو السولية بداعي الدفع بكرة ثانية داخل الملعب وأحمد عبدالقادر للاعتراض قبل انتهاء مجريات الشوط الأول.

وظهرت اعتراضات كولر المدير الفني للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي قرار الحكم بشأن البطاقات الصفراء .

ونجح النادي الاهلي في تسجيل هدف التقدم مع انطلاق الشوط الثاني من كرة صاروخية سددها مجدي قفشة في مرمي طلائع الجيش .

تفاصيل الشوط الأول

وظهر النادي الأهلي بدون أنياب هجومية أمام طلائع الجيش وافتقد الفاعلية الهجومية فى ظل استسلام محمد شريف مهاجم المارد الأحمر لضغط كماتشو مدافع طلائع الجيش .

واعتمد فريق طلائع الجيش على الضغط المتقدم ونجح فى تهديد الخطوط الخلفية للنادي الأهلي.

بدأ اللقاء بضغط من فريق طلائع الجيش وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي.

وقاد الثنائي اسلام محارب واحمد أيمن منصور الجبهة اليمني لنادي طلائع الجيش وأهدر زولا فرصة حقيقية لتهديد مرمي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد مصطفى شوبير وسدد الكرة فى الشباك من الخارج في الدقيقة الثالثة.

وفشل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة السابعة فى السيطرة على الكرة لتخرج الي رمية تماس لصالح طلائع الجيش.

وتوغل عمرو السولية لاعب الأهلي من الناحية اليسري ومرر كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها كماتشو مدافع طلائع الجيش الي ضربة ركنية في الدقيقة 11.



طلائع الجيش يضغط والأهلي يحاول

وأنقذ فى الدقيقة 12 اليو ديانج لاعب الأهلي فريقه من فرصة خطيرة وأبعد الكرة الي خارج منطقة الجزاء من امام احد لاعبي طلائع الجيش.

وراوغ اسلام محارب لاعب طلائع الجيش محمود متولى مدافع الأهلي وقام الاخير بعرقلته فى الدقيق 16 واحتسبها محمود البنا حكم اللقاء ركلة حرة.

وسدد محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس الأهلي.

وغاب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي عن تهديد مرمي حارس فريق طلائع الجيش على مدار النصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

وسدد فى الدقيقة 28 محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي الأهلي.

واحتسب فى الدقيقة 37 محمود البنا حكم اللقاء خطأ ضد اليو ديانج لاعب النادي الأهلي بعد عرقلته احد لاعبي طلائع الجيش في منتصف الملعب.

ونجح كماتشو مدافع طلائع الجيش فى فرض رقابة لصيقة علي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

ومرر لجنة عبدالقادر لاعب الأهلي فى الدقيقة 37 كرة داخل منطقة الجزاء فشل زميله خالد عبدالفتاح في اللحاق بها وأمسك بها حارس مرمي طلائع الجيش .

واضطر محمود البنا حكم اللقاء الي ايقاف اللعب فى الدقيقة 39 لخضوع حارس مرمي طلائع الجيش الي العلاج .