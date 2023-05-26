وزيرة الهجرة: الدولة تعيد توظيف العائدين سواء خلال جائحة كورونا أو الأزمة الروسية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن استراتيجية التدريب من أجل التوظيف، دخل فيها الكثبر من المؤسسات بالدولة منها وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن هناك كثير من دول الغرب تسعى إلى أن تجد الكثير من الخبرات بمجال العمل المختلفة.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن المنظومة التعليمية في مصر تم عمل العديد من الاصلاحات عليها، وأصبح التعليم مرتبط بسوق العمل.

العمل على اعادة توظيفهم

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الدولة عملت على إعادة المصريين من خلال الجوائح منها كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وتم العمل على اعادة توظيفهم.