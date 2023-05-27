بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء وحشي من مدرسات مدرسة هندية على المديرة أمام الطلاب.

وبحسب ما ورد وقع الحادث داخل مدرسة هندية في بلدة بهيتا في باتنا عاصمة بيهار، وذلك من أجل إغلاق نوافذ الفصول.

بدأ الجدال بين مديرة المدرسة «كانتي كوماري» ومعلمة أخرى تدعى أنيتا داخل فصل دراسي أمام الطلاب.

وبحسب ما ورد تقاتل الاثنان من أجل إغلاق نوافذ الفصل، حيث أمرت المديرة بإغلاقها بينما رفضت المعلمة، مما صعد الشجار وشمل عددًا من المعلمات.

في الفيديو، يمكن مشاهدة المديرة والمعلمة تدخلان في جدال أمام الطلاب، وبعد ذلك تخرج إحداهما من الفصل.

ثم تتبعها المعلمة الأخرى وتضربها بخفها على رأسها، ثم توالت الضربات بالشبشب، العصا واللكمات، وفي خضم الشجار انضمت لهما امرأة أخرى ودفعت المعلمتان المديرة على الأرض.