رجال الأعمال المصريين يلتقون بتنمية الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بالمشروعات التنموية

التقى وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، باللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقرها، لبحث فرص التعاون ومجالات الاستثمار في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظات الصعيد في القطاعين الزراعي والصناعي.

جاء ذلك بحضور مديري الاستثمار بمحافظات جنوب وشرق ووسط الصعيد رؤساء الإدارات المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والتخطيط، ومستشاري رئيس الهيئة ومديري الإدارات ومديري عام الاستثمار بمحافظات صعيد مصر، كما شارك في اللقاء ممثلاً عن هيئة التنمية الصناعية.

وقد أتت الزيارة في إطار اجتماع مشترك بين لجنتي الصناعة والبحث العلمي، ولجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث ترأس الوفد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، بحضور مجموعة من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية من ممثلي المستثمرين والشركات المصرية بالقطاعين الزراعي والصناعي، وبحضور نائبي لجنة الصناعة والبحث العلمي وممثلي الإدارة التنفيذية للجمعية .

في بداية اللقاء، أعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي عن خالص شكره وتقديره للواء أركان حرب مهندس شريف صالح، رئيس الهيئة، معبرا عن بالغ شكره وتقديره لدعوته الكريمة للجمعية وحرصه على تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد وتشجيع الاستثمار المحلي بها.

وقال المنزلاوي، إن اللقاء يأتي تنفيذا لخطة لجنتي الصناعة والبحث العلمي والزراعة والري بالجمعية، بالاتفاق المسبق مع هيئة التنمية الصناعية لإقامة ورش عمل ولقاءات ثنائية مع مديري الاستثمار بهيئة تنمية الصعيد لبحث جميع الفرص الاستثمارية بالمحافظات وطرحها على أعضاء الجمعية خلال مؤتمر موسع.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكة وبروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية الصعيد خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الجمعية والهيئة في عرض وبحث مجالات الاستثمار في الزراعة، خاصة في المشروعات التي تستهدف التصدير.

وأشار النجاري إلى أهمية التعاون في حضور المعارض المتخصصة في الحاصلات الزراعية، لاستهداف الدول الأوروبية التي تبحث عن بدائل وشركاء تجاريين في ظل الأزمات المتلاحقة في الغذاء وسلاسل الإمداد والأسعار، خاصة في ظل أزمة الغذاء وشح المياه وزيادة تكاليف الزراعة التي أدت إلى نقص وزيادة أسعار الغذاء والأعلاف بالعالم بأكمله، وذلك تزامناً مع التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الغذاء سواءً للإنسان أو الحيوان.

وخلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح أن هيئة تنمية الصعيد تسعى مع شركاء النجاح لتحقيق إنجازات فعلية من خلال عملية دفع الاستثمار والتنمية المستدامة والشاملة لمحافظات الصعيد، بما يهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وقال إن الهيئة هدفها التنمية في مناطق الصعيد التي تشكل مساحة كبيرة من مصر، وذلك كجزء أصيل من اختصاص الهيئة ومن منطلق دورها كجهة معنية بالاستثمار، هذا بجانب العمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية، (مصر 2030 للتنمية المستدامة) سواء داخل أو خارج محافظات الصعيد لخدمة وصالح البلد وهذا هو الهدف القومي والنبيل المشترك مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الله أنعم على مصر في السنوات الماضية بوجود قيادة سياسية تتمتع بالإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق أهداف التنمية، والتي تحقق بالفعل جزء كبير منها على أرض الواقع، وسنشهد تحقيق المزيد للوصول إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأكد أن هيئة تنمية الصعيد، تعتبر بمثابة الشريك الرئيسي لرجال الأعمال للاستثمار في مصر.

وتابع موجها الحديث إلى مديري الاستثمار بالمحافظات: "لقاؤنا بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل فرصة عظيمة وقوية لجذب الاستثمار المباشر لمحافظات الصعيد، ونحن لدينا الإرادة القوية لتحقيق هذا الاستثمار على أرض الواقع، ولن أسمح بأن يكون أي موظف بالهيئة معوق لدفع هذا الاستثمار".

وفي الختام، دعا رئيس الهيئة، جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمحافظات الصعيد للتعرف على فرص الاستثمار الزراعي والصناعي على أرض الواقع، مرحبا بالتعاون ببروتوكول التعاون مع الجمعية، ومؤكداً تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص.

من جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، أن الجمعية ستبحث مع هيئة تنمية الصعيد عقد مؤتمر كبير للترويج للاستثمار في محافظات الصعيد، بعد أن يتم الاتفاق واختيار مدينة أو محافظة لإقامة المؤتمر كعاصمة للترويج للاستثمار في الصعيد.

واستعرض مسئولو الهيئة ومديرو الاستثمار لاستفاضة المشروعات التنموية والاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة في كل من محافظات الصعيد، وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر، كما تم فتح باب الحوار والمناقشات والاستفسارات الإيجابية من الحضور من أعضاء الجمعية الذين أعربوا عن بالغ إعجابهم واهتمامهم بما طرح عليهم من مشروعات.