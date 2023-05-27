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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: أفريقيا تطلق أكبر حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال منذ 2020

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اطلاق أفريقيا لأكبر حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك منذ عام 2020 .

وقالت المنظمة - في تقرير لها في جنيف - إن الحملة انطلقت في ثلاثة بلدان في غرب ووسط أفريقيا بجهد مشترك من قبل السلطات الصحية الوطنية لتحصين ما مجموعه 21 مليون طفل دون سن الخامسة .

وأشار التقرير إلى أن التطعيم الذي سيبدأ في الكاميرون وتشاد والنيجر قبل أن يمتد إلى جمهورية افريقيا الوسطى الأسبوع المقبل يأتي ردا على 14 اكتشافا لفيروس شلل الأطفال من النوع 2 في تلك البلدان حتى الان هذا العام .

ولفتت إلى انه تم اختبار عينة واحدة من المراقبة البيئية في النيجر وجاءت إيجابية بينما تم الإبلاغ عن ست حالات مؤكدة في تشاد وسبعة في جمهورية افريقيا الوسطى.

ونوهت المنظمة بانه لم يتم الابلاغ عن أي حالات هذا العام في الكاميرون - المجاورة لتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى - لكن البلاد انضمت الى حملة التطعيم لتجنب أي انتشار محتمل للفيروس لا سيما في المناطق الحدودية .

ولفت التقرير إلى أن المبادرة يتم دعمها من قبل منظمة الصحة وذلك من خلال المبادرة العالمية لاستئصال شلل الاطفال.

واكدت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المدير الاقليمى لمنظمة الصحة لافريقيا أن الحملة هى التزام حاسم لسد الفجوات فى التطعيم التى حدثت خلال فترة وباء كورونا وأشارت الى ان التطعيم سيوفر حماية حيوية من خطر الاصابة بشلل الاطفال لملايين الأطفال.

يشار إلى أن منطقة بحيرة تشاد التي تضم ثلاثة من البلدان الأربعة المستهدفة تعانى من أكثر حوادث العنف المسلح التي طال أمدها في العالم كما أنها موطن لواحدة من أعلى نسب الأطفال الذين يطلق عليهم (الجرعة الصفرية ) على مستوى العالم والذين اما لم يتم تلقيحهم أو لم يتم تطعيمهم بشكل كاف .

كورونا المدير الاقليمى لمنظمة الصحة لافريقيا جمهورية أفريقيا الكاميرون النيجر منظمة الصحة العالمية إفريقيا

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