فخر لمصر.. سارة شندى أول رقيب شرطة في أمريكا بعد جهود لـ 15 عامًا

أصبحت سارة شندى أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو الأمريكية.

وحسب شبكة "نيوز5 كليفلاند" الأمريكية، فلأكثر من 15 عامًا، كرست سارة شندي من شمال شرق أوهايو حياتها لإنفاذ القانون، وشاركت قصة نجاحها في محاولة لإلهام الشباب لمتابعة مهنة في خدمة المجتمع كضباط شرطة.

وفي 24 مايو الجاري، حققت شندي علامة فارقة أخرى، حيث أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف وأصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو.

وقالت شندي لـ"نيوز5" إنه لشرف كبير خدمة وحماية أكثر من 12000 طالب و 3600 موظف في الحرم الجامعي.

وأضافت شندي: "يتمتع هذا القسم بثقافة استثنائية، ويقدر حقًا التنوع والقيادة والنهوض بالمرأة في مجال إنفاذ القانون"

ولفتت إلى أن ارتداء الزي العسكري هو بالتأكيد أفضل وظيفة على هذا الكوكب وأيضًا أكثر الوظائف إرضاءً، مضيفة "من خلاله نحصل على الفرصة ، والامتياز أن نكون جزءًا من قصة الناس".