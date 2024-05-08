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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل محملة بالردة على الطريق الإقليمي بالمنوفية| صور

انقلاب سيارة في المنوفية
انقلاب سيارة في المنوفية

شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز ومدينة الباجور بالقرب من قرية بي العرب، في محافظة المنوفية، انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالردة.

وفوجئ المارة بانقلاب السيارة على الطريق الإقليمي وسقوط حمولتها من أجولة الردة على الطريق.

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فيما انتقلت قيادات المرور بالمحافظة وكذلك المسئولون بالمركز، وذلك لمتابعة انقلاب السيارة وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

كما تمت الاستعانة باللودر ومعدات المركز، وذلك لمنع إعاقة حركة المرور على الطريق الإقليمي ورفع حمولة السيارة على جوانب الطريق.

وأكد مصدر بمركز ومدينة الباجور، أن الحادث وقع دون إصابات وجار رفع أجولة الردة وتحميلها ورفع السيارة المقلوبة، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الردة.

يذكر أن الطريق الإقليمي شهد خلال الأيام الماضية حوادث مشابهة وانقلاب سيارات نقل على الطريق خلال الـ4 أيام الماضية.

 

التصالح في مخالفات البناء السيارة المقلوبة الطريق الاقليمي انقلاب سيارة نقل محافظة المنوفية مدينة الباجور

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