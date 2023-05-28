عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكبيل بالحبال وأدوية محظورة.. تفاصيل مثيرة في ضبط مركز لعلاج الإدمان بالقاهرة

الإدمان
الإدمان

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة بدون ترخيص.

واعترف المتهمين بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وضبطت أجهزة الأمن مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بالقاهرة والقائمين على إدارته، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص مقيم بمصر الجديدة بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة بدون ترخيص .

وتبين إحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم إستهداف المركز، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية ، كما تبين وجود 60 نزيل بداخل المركز .

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم وآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 سيارة يتم إستخدامها للإنتقالات واصطحاب النزلاء كرهاً عنهم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم - 4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" - سجل دفترى – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء .

وتم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

حبس 6 أشخاص حبس علاج الإدمان الإدمان مركز لعلاج الادمان بدر منشآت طبية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

رد فعل مفاجئ من كهربا بعد تتويج اتحاد جدة بـ الدوري السعودي

موضوعات متعلقة

قرار قضائي عاجل بشأن تهرب أحمد آدم من الضرائب

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

2 كيلو.. حبس تاجري مخدرات قبل ترويج الحشيش بالقاهرة

كيلو.. حبس تاجر مخدرات قبل ترويج الأستروكس بالقاهرة

3.6 كيلو.. حبس تاجري مخدرات قبل ترويجهم للحشيش بالقاهرة

بعد قليل الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد أحد المحامين

بتماثيل مقلدة.. حبس عصابة تنصب على المواطنين وتنتحل صفة رجال شرطة

بالتسلق وكسر الخزينة.. حبس شخص سرق أموال ومشغولات ذهبية من شقة بالشروق

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري: مشروع الاستاد يحول النادي إلى مؤسسة اقتصادية قوية

محمد عبد الشافي يقرر الاعتزال نهاية الموسم

عيب يا جماعة.. علي جمعة: حزين من إنكار دعوة الصلاة على النبي|فيديو

ساسي: وافقت على اللعب للزمالك من أول لحظة.. والأهلي كعبه مش عالي على الفرق التونسية

سعر عيار 18 اليوم 28-5-2023

في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. ابنته مذيعة شهيرة وزوجته فنانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ