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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 28 مايو 2023 : تصرف بلياقة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 28 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم السبت 27 مايو 2023 : ثق بنفسك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 28 مايو 2023

تنافر القمر وزحل بمنزلي المال يطالبك بالتماسك أمام أي نفقات مفاجئة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

تتدفق طاقتك الإبداعية وتخرج بأفكار مبتكرة يمكن أن تؤدي إلى نجاح كبير في المستقبل.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

مستويات الطاقة لديك مرتفعة وجسمك يشعر بالقوة والحيوية اليوم، اغتنم هذه الفرصة للتركيز على صحتك وعافيتك ، سواء كان ذلك يعني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة اليوجا أو الانغماس في وجبة صحية ومغذية.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

اجتماعيا وعاطفيا رغم التشوش والضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا ونشاطا، وقدرة كبيرة على التصرف بلياقة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد يحتاج بعض برج الأسد أيضًا إلى مشاركة الثروة مع أخ في حاجة ماسة إلى المال، قد يحتاج الطلاب إلى الإنفاق على الرسوم والكتب اليوم.

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