تجديد حبس شخص لحيازته كيلو حشيش بعين شمس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة".
وكانت قد قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة".
كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").