وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة اجتماعية لتنمية الأسرة

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، مؤتمرا صحفيا عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي للعمل في مشروعات محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

محور التمكين الاقتصادي

وتوقع الوزيرة بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك لتنفيذ محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بفروع المؤسسة بمحافظات" المنيا- الأقصر - قنا".

تقام فعالية توقيع البروتوكول اليوم الأحد الموافق 28 مايو في تمام الثالثة عصرا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

