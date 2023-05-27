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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أعلن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بدء المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات" اليوم"والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

أوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أنهت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتى سوف تجرى خلال الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو الشهر المقبل،مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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كما أكد المحافظ أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.                         

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت "اليوم" لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها  في الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

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