قطع وجه وأذن زميله بعد الامتحان بالقليوبية لسبب لن تتخيله| تفاصيل صادمة

المزاح بين الطلاب والشباب من المعروف أنه من الأمور الطبيعية، وقد يزيد هذا المزاح أحيانا بدرجات قد تكون غير مقبولة لدى الأطراف الأخرى، ومن هنا يخرج الأمر عن مجراه ويتسبب في مشكلات بين الطرفين، ولكن أن يتحول هذا المزاح إلى طعنة وعلامات ستظل مسجلة على الوجه، فبهذا يتعدى هذا المزاح كل الحدود.

هذا ما حدث في محافظة القليوبية، حينما تطور المزاح بين طالبين عقب خروجهما من الامتحان، إلى قيام أحدهما بطعن الآخر في وجهة طعنة استدعت نقله للمستشفى، وخياطة في الوجه بعدد كبير من الغرز في وجهه لإغلاق الجرح الغائر.

منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت مديرية أمن القليوبية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعلى بعض المواقع الإلكترونية بتعدى طالب على زميلة وتمزيق وجهه بـ “كتر”، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طالبين عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة بسبب المزاح، وقيام أحدهما بطعن الآخر.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة ثانٍ فى شبرا الخيمة بلاغا من طالب مصاب بجرح قطعى بالأذن، بتضرره من زميله لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر".

تم إخطار مديرية أمن القليوبية، وانتقل رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المصاب والمتهم عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح بينهما إلى جد، ما تسبب فى إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.