فرجاني ساسي: عانيت من الأخبار «المفبركة» في آخر أيامي داخل الزمالك|فيديو

أبدى التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، غضبًا شديدًا للأخبار غير الصحيحة التي ترددت في أيامه الأخيرة بقلعة ميت عقبة.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عانيت من الأخبار غير الصحيحة في آخر أيامي داخل نادي الزمالك، وجماهير الزمالك ساندتني بقوة خلال فترة تواجدي في القلعة البيضاء.".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي، لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إلي، لو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألوني لكن ذلك لم يمثل ضغط علي".

وتابع: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكانت هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".