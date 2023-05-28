لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

كشف صاحب مطعم شهير علي صفحته بالفيسبوك أن بعض التجار يغشون الفراخ الطازجة ويجعلون نسبة اللحمة بها قليلة جدا، ويكون باقى حجمها الكبير حقن بالماء وتقليل العلف.

وكشف صاحب المطعم أن بعض تجار الدجاج يقومون بالغش حتى يزيد وزن الدجاجة.

وأكد صاحب المطعم أن هذه الطرق ليس بها أي ضرر على الصحة، ولكن هو غش بالميزان يقوم به بعض التجار.

وختم التاجر لا تظن أن الله غافل عن تصرفاتك أو الهمسة اللى بتهمس بها في أذن حد الكل يرجع لربنا بصدق ويراجع حياته وتصرفاته كلنا عندنا مشاكل وأنا أولكم، والله بس نفكر إزاى نرجع لربنا، ونتوب (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان).