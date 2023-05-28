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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«محور عادل إمام» .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان “محور عادل إمام".

بهجت الأباصيري، إبراهيم الطائر، جمعة الشوان، حسن سبانخ، شمس الزناتي، يوسف المنسي وعرفة مشاوير، وعشرات الشخصيات لعبها الرائع عادل إمام أثّرت في وجدان المجتمع ونشأت عليها أجيال مُتعاقبة، 60 عامًا من الفن الجميل والرسائل السياسية والاجتماعية والوطنية لصاحب رسالة فنية وليس فقط مجرد أداء.
وهناك مبدأ أرساه الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي في تكريم رموز الوطن في مختلف المجالات وإطلاق أسمائهم علي المحاور الجديدة التي نقلت مصر إلى الجمهورية الجديدة، أتمنى أن تخصص الدولة متحفًا يكون مزارًا لأبناء الوطن وللعرب وللعالم لفنان عظيم على خريطة المزارات السياحية وتنظم إليه الرحلات من طلاب المدارس، ليتعرفوا على جوانب عديدة من مسيرته وكيف أدى ولا يزال يؤدي دوره مخلصًا لقضايا الوطن والإبداع فى الفن.
عشنا أبطاله وتابعناها منذ كنّا أطفالاً فى المدرسة وكان عادل إمام نجم الشباك الأول، ولا ينقطع حديثنا عن فيلم أو مسرحية أو مسلسل لعادل إمام الموهوب المتمرد والطائر وراء حلمه، لكنه لم يكن تمردًا مُطلقًا بل لإلقاء الضوء على ظاهرة أو قضية، وعندما تخطينا العشرين، كان "الزعيم" دومًا حاضرًا ومتواجدًا، إما بمسرحية كوميدية ساخرة تستمر لسنوات، أو فيلم سينمائي يحدث ضجة، وحتى الآن صرنا نحفظ تعبيرات وجهه، ويبهرنا صمته وحركاته، ونردّد "إيفهاته" لم يكن عادل إمام الفنان الكوميدي الذي حصد لقب "الزعيم" فقط لأنه استطاع إضحاك الجماهير، ولكنه أيضًا قدّم الدراما والإثارة والفكرة، ضحكنا معه من قلوبنا وهو وسط العظماء، فى "أنا وهو وهى" مع الأستاذ فؤاد المهندس، وتركزت عليه أنظار كل الحالمين حين أعطاه الأستاذ فؤاد دور البطولة بجواره مع الرائعة شويكار فى السكرتير الفنى وبكينا على مستقبل إبراهيم الطائر وهو يخرج من السجن فى “أحلام الفتى الطائر”، وتابعنا جمعة الشوان بشغف وإعجاب بـ "دموع في عيون وقحة"، وكتبنا عن عادل إمام الظاهرة الفنية الذي اختلطت قضاياه وطموحاته بقضايا الوطن أمام المؤامرات الخارجية والداخلية والديمقراطية وصراع الأجيال، حتى خلال ذروة فترة الإرهاب -ربنا لا يعيدها- كان للزعيم صولات وجولات بدءًا من فيلم “الإرهاب والكباب” حتى “المشبوه” و"الإرهابي"!

 

 بإطلاق اسم عادل إمام على ميدان شهير


وأجدني أضم صوتي لصوت الزميلة عزة مصطفي في الدعوة التي أطلقتها الأسبوع الماضي في برنامجها الناجح "صالة التحرير"  بإطلاق اسم عادل إمام على ميدان شهير أو تخصيص متحف له،  تقديرًا لأعماله وشخصياته وأدواره والدراما التليفزيونية، التى زادت على 40 عملاً بارزًا مما جعله الأكثر شهرة في العالم العربي.. فصاحب السعادة وأيقونة الفن يستحق كل تكريم ، دام لنا عادل إمام زعيمًا وصانعًا للبهجة والأمل!

إلهام أبو الفتح صدى البلد عادل إمام الاعلامية رشا مجدى الفن

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