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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. مدرب منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ  منتخب مصر ، رفض مواجهة البرازيل خلال فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: " كان من المفترض بعد مباراة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2024، خوض ودية أمام البرازيل، لكن فيتوريا رفض، وهذا حقه خاصة أنه كان يتمنى أن تقام مباراة غينيا يوم 18 يونيو وليس 14 يونيو حتى يحصل لاعبو الأهلي على راحة بعد خوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب يوم 11 من نفس الشهر".

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شوبير : لا أحد يستطيع لوم منتخب مصر

وتابع : " لا أحد يستطيع لوم منتخب مصر ، على رفض مواجهة البرازيل، لأنه يبحث عن تحسين التصنيف الدولي بعدما صلنا إلى المركز 35، بعد أن كان المنتخب تصنيفه متأخرا".

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل، في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

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