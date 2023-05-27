نجوم مصر يهزمون منتخب السفارات على هامش نهائي البطولة الدوبلوماسية بنادى الجزيرة

فاز فريق Rest of Europe، بلقب البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، في نسختها الخامسة، بعد التغلب على فريق سفارة السنغال بالقاهرة، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد اليوم الختامي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم في نسختها الخامسة التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي في الزمالك، مباراة استعراضية مثيرة بين منتخب نجوم مصر بقيادة العميد أحمد حسن، ومنتخب أفضل لاعبي البطولة، في مواجهة حفلت بالندية الشديدة، حسمها نجوم مصر الكبار في اللحظات الأخيرة، بالفوز ٧-٦.

وشارك نجوم مصر الكبار، أحمد حسن، وحازم إمام، وحسام غالي، وسيد معوض، ومحمد زيدان، ووائل رياض، وتامر بجاتو، في الاحتفال باليوم الختامي للنسخة الخامسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم.

وحرص السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، والسيد شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، والسيد محمد سري، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، ومستر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والمهندس محمد خالد غرابة، مدير منتخب مصر ، على حضور اليوم الختامي للحدث الكبير.

وفاجأت اللجنة المنظمة للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، برئاسة عمرو مرزوق، الكابتن سيد معوض، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، بالاحتفال بعيد ميلاده، على هامش اليوم الختامي، وحرص السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، والسيد شريف سيف النصر ، رئيس نادي الجزيرة، على مشاركة نجوم مصر، الاحتفال بعيد ميلاد النجم الكبير.

٣٠ فريق يشارك في البطولة

يذكر أنه تم تقسيم الـ ٣٠ فريق المشاركين في البطولة الدبلوماسية إلى ٧ مجموعات ، ضمت المجموعة الأولى والثانية ٥ فرق، صعد منها أول ٣ فرق للدور التالي، في حين ضمت باقي المجموعات ٤ فرق، وصعد منها فريقان، لإكمال عقد دور الستة عشر للبطولة.

وشارك في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، الدنمارك، فنلندا، بلغاريا، بنجلادش، ماليزيا، طاجيكستان ، الهند، منظمة الامم الاوروبية، الأرجنتين، البرازيل، فيتنام، اليابان، السنغال، باكستان، فريق Rest Of Europe لعدد من السفارات الأوروبية، الجامعة العربية، منظمات من الأمم المتحدة IOM، FAO، UNODC، UNHCR

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