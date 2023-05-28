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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. سر عزوف جورج سيدهم عن الزواج لسنوات

جورج سيدهم
جورج سيدهم

تحل اليوم الأحد 28 مايو ذكري ميلاد الفنان جورج سيدهم، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

جورج سيدهم ومسيرته

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقيه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الأرباح وكلام خواجات و المتزوجون وأهلًا يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات وآخر موضة  الراجل اللى جوز مراته.

جورج سيدهم والعزوف عن الزواج لسنوات

أكد الراحل سمير غانم في حوار تلفزيوني أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، مشيرًا إلى أن جورج كان له طرق ممتعة على المسرح دون أي فرد آخر.

انفصال جورج سيدهم عن ثلاثي أضواء المسرح

تداول رواد وقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو للفنان الراحل جورج سيدهم يكشف فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بانفصال فرقة ثلاثى أضواء المسرح خاصة بعد رحيل الفنان الضيف أحمد. 

وقال جورج سيدهم : اننا لم ننفصل عن الفرقة ولكن أراد سمير غانم غانم ان يخوض تجربة بعيدا عن فرقتي المسرحية التي قدمت بإنشائها وهو له كل الحرية فى هذا القرار وفى حالة رغبته الشديدة للعودة لفرقتي فانني ساكون سعيدا.

وأضاف جورج سيدهم قائلا : سر تأخر زواجى هو ان لا يوجد فتاة يمكن ان تتحملني خاصة أن حياتى صعبة للغاية لأن الفنان له طبيعته الخاصة ولا يمكن أن يتعايش معها إلا فتاة صبورة الى حد بعيد. 

جورج سيدهم ولحظاته الأخيرة

كشفت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، عن تفاصيل ساعته الأخيرة، قبل وفاته، مشيرة إلى أنها لم تشعر أنها كانت ف جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، فقد جاءت له رسائل وبرقيات من بلدان العالم كافة، ومن شخصيات لا أعرفها.

وتابعت:"كان يوم عرس وليس جنازة.. على رأي دلال عبد العزيز، روح جورج كانت ترفرف فى الكنيسة".

وأوضحت أنها التزمت بقواعد الكنيسة فى عدد المشاركين فى الجنازة، مضيفة: "جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم فى الجنازة .. أنا مش عارفة إيه موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم".

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