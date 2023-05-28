الجيش السودانى يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع مليشيات الدعم السريع

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام سودانية و عالمية أن الجيش السوداني أكد التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة .

وأعلن الجيش السودانى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع مليشيات الدعم السريع .

وأفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء ، أن الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية.

وجاء في النبأ العاجل من رويترز: الجيش السوداني يعلن مصادرة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية عبر البحر الأحمر”.

وكانت أعلنت القوات المسلحة السودانية على فيسبوك ،اليوم الجمعة، عن إقتحام قوات الدعم السريع لإستراحات مستشفى جوانا أمل للأطفال مرضى السرطان.