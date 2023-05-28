الغندور مثير للجدل.. الزمالك أول نادي يصل مونديال أندية القدم واليد والطائرة والسلة

علق الاعلامي الرياضي خالد الغندور، على وصول رجال سلة الأهلي لكأس العالم للأندية.

وكتب: “الزمالك أول نادي مصري يصل لكاس العالم للأندية في كرة القدم واليد والطائرة والسلة وفي الطائرة سيدات مجرد معلومة”.

توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.