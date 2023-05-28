شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة| اعرف المستندات المطلوبة

تسعى الدولة إلى تقديم الدعم للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا وذلك لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب أزمة كورونا.

الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وتوفر الدولة الدعم لبعض الفئات التي تنطبق عليهم شروط معاش تكافل وكرامة ومن بينها أصحاب الأمراض المزمنة حيث يلزم بداية تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة والتي تشمل مايلي يلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة لأصحاب الأمراض المزمة تقديم صور بطاقات رقم قومي سارية.

- كما يلزم تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة



- يلزم أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين، عمرهم 65 عاما.

- كمايتشطر أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- وتتضمن ايضا الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة أن يكون من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

الفئات التي يحق لها للحصول على معاش تكافل وكرامة

تشمل الفئات المستحقة للحصول على بطاقة تكافل وكرامة الاطفال والمسنين و ذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسرة و أصحاب الأمراض المزمنة.

الأوراق اللازمة لحصول الفئات علي تكافل وكرامة

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- ومن بين الأوراق المطلوبة أحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين إن وجدت.

- احضار كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- وأيضا تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبه للحصول على تكافل وكرامة

- كما يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- احضار اقرار الوصاية للأيتام.

- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم اخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.